Міла, дівчина 40-річного екс-форварда Динамо та збірної України, опублікувала фотографію сплетених рук. На одній з них розкішна каблучка, а музичним супроводом виступила пісня "Весілля" у виконанні Володимира Іжицького.

Роналду зробив Джорджині пропозицію – відома відповідь на розкішну каблучку (ФОТО)

"Якщо навіть Кріш наважився, то ми зобов'язані", – дотепно підписала світлину Міла, натякаючи на нещодавнє освідчення Кріштіану Роналду Джорджині Родрігес. Мілевський зробив репост зі своїм підписом: "По*уй та балістика".

Додамо, що пара почала публікувати перші спільні світлини у листопаді 2024 року, однак Артем та Міла не надто охоче розповідають про свої стосунки на публіку.

"Найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві". Артем Мілевський у словах Блохіна, Реброва, Суркіса і Ко