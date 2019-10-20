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ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мілевський, Нойок і Хобленко допомогли Динамо Б здійснити камбек та втримати перевагу над БАТЕ

22:06 819 Читать на русском
Мілевський, Нойок і Хобленко допомогли Динамо Б здійснити камбек та втримати перевагу над БАТЕ
Радість гравців Динамо Б / Сайт клубу

Брестське Динамо зіткнулося з певними проблемами у матчі 25 туру чемпіонату Білорусі проти Слуцька.

Чемпіонат Білорусі, 25 тур

Динамо Б – Слуцьк – 3:2

Голи: Кривець, 79, Кисляк, 90, Хобленко, 90+4 – Дудік, 14, Семенов, 90+7

Мілевський і Нойок вийшли в основі лідера білоруського чемпіонату, однак перший тайм закінчився для них провалом – український нападник Артем Дудік вивів Слуцьк вперед, а господарі не спромоглися на відповідь.

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Гості довго стримували атаки динамівців, однак все ж пропустили від Кривця. На останній хвилині основного часу Кисляк вивів фаворита вперед, а ще один українець у складі Динамо Олексій Хобленко закріпив перевагу після свого виходу на заміну. Як виявилося, третій гол точно не був зайвим для команди з Бреста, адже Семенов скоротив відставання. Втім, цього виявилось замало – 2:3.

Попереду ще п'ять турів чемпіонату Білорусі – Динамо випереджає БАТЕ на сім очок, але у борисовців є один матч у запасі.

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