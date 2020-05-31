Мілевський, Нойок і Хачеріді допомогли Динамо Брест перемогти в дербі – провальна серія завершена

Динамо Брест з українським тріо у основному складі змогло здолати сусідський Рух.

Чемпіонат Білорусі, 11 тур

Рух Брест – Динамо Брест – 1:4

Голи: Діалло, 14 – Кисляк, 30, Савицький, 72 (пен.), 81, Лаптєв, 86

Перед дербі гості мали неприємну серію з трьох поразок у всіх турнірах. Дебют матчу натякнув на її продовження – Діалло вивів Рух вперед. Динамо відразу відповіло своїми атаками, одну з яких успішно завершив капітан Сергій Кисляк ударем з льоту.

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Навала команди Сергія Ковальчука продовжилася і після перерви, однак бракувало точності, та й кіпер суперника діяв впевнено. Допоміг пенальті, який реалізував Савицький. Він же забив і третій м'яч, а розгром підсумував Лаптєв – 4:1.

Хачеріді і Нойок відіграли весь матч, а от Мілевського на 85 хвилині замінили. Ветеран змарнував кілька хороших нагод, відзначившися в протоколі лише жовтою карткою.

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