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Мілевський не врятував – відео поразки Динамо Брест у матчі проти Енергетика-БГУ

20:06 151 Читать на русском
Мілевський не врятував – відео поразки Динамо Брест у матчі проти Енергетика-БГУ
Енергетик-БГУ – Динамо Брест – 2:1

Брестське Динамо програло Енергетику рамках в 9-го туру білоруської Вищої ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Білорусь, Вища ліга, 9-й тур

Енергетик-БГУ – Динамо Брест – 2:1

Голи: Бакіч, 40, Юдчіц, 47 – Кисляк, 90+4

Мілевський став єдиним з українських легіонерів брестської команди, який взяв участь у матчі. Артем вийшов на поле за рахунку 0:2 і допоміг своїй команді відіграти один м'яч, але на більше гості не спромоглися.

Мілевський не врятував Динамо Брест від поразки – відсутність українців стала фатальною

Після цієї поразки Динамо залишилося на 6-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Білорусі, маючи 13 очок. Енергетик-БГУ набрав 18 пунктів та зрівнявся з лідером першості – Торпедо.

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Відеоновини Світ Білорусь Українці за кордоном Артем Мілевський Артем Мілевський Динамо Брест Динамо Брест
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