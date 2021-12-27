"Ми не пили за два-три дні до гри. Але після гри, я не знаю, як люди можуть не посидіти з пацанами, і не попити пива. Для мене це взагалі дико. Що нинішня молодь робить після гри? Водичка і все?" – сказав Мілевський в інтерв'ю для Espreso.TV.

Мілевський мав узгоджений контракт з Рухом – ЗМІ повідомив причини зриву трансферу

Нещодавно 35-річний форвард повернувся в УПЛ, підписавши контракт з Минаєм на 1,5 роки. За інформацією ЗМІ, зарплата Мілі становитиме 100 тисяч грн на місяць.

У минулому сезоні чемпіонату Білорусі Артем провів 27 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та трьома асистами.

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