toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВЕРОНА - АТАЛАНТА РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Мілевський: Не пам'ятаю, щоб Динамо з такими труднощами посідало друге місце

06:30 - Читать на русском
Мілевський: Не пам'ятаю, щоб Динамо з такими труднощами посідало друге місце
Артем Мілевський / фото: ФК Динамо Брест

Форвард брестського Динамо Артем Мілевський прокоментував боротьбу за друге місце УПЛ у поточному сезоні.

"Вітаю наше всіма улюблене Динамо з перемогою в Кубку України. А такої інтриги за друге місце я не пам'ятаю, щоб Динамо з такими труднощами посідало друге місце", – поділився Мілевський на своєму YouTube-каналі.

Мілевський і ще 9 гравців Динамо Брест захворіли коронавірусом – один із українців перебуває в лікарні

Зазначимо, Динамо обіграло Зорю (3:1) та піднялось на другу сходинку УПЛ. В заключному турі УПЛ кияни мають не програти Колосу, аби зберегти цю позицію.

Нагадаємо, Мілевський виступав за київське Динамо з 2003 по 2013 роки. Загалом, Артем провів за "біло-синіх" 228 поєдинків, відзначившись 81 голом та 54 асистами.

Динамо – Зоря: Михайличенко чудово підготувався, кияни вчасно натиснули на слабке місце Скрипника

blog_ava
"Не розумію, як ця Аталанта може хвилювати ПСЖ": Доменек принизив команду Маліновського прогнозом на 1/4 Ліги чемпіонів
00:15
1217
Теги
Українці за кордоном Артем Артем Мілевський Динамо Динамо Динамо Брест Динамо Брест
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:002289 Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ
7
год
:
53
хв
СК Дніпро-1
17:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук