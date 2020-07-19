Мілевський: Не пам'ятаю, щоб Динамо з такими труднощами посідало друге місце

Форвард брестського Динамо Артем Мілевський прокоментував боротьбу за друге місце УПЛ у поточному сезоні.

"Вітаю наше всіма улюблене Динамо з перемогою в Кубку України. А такої інтриги за друге місце я не пам'ятаю, щоб Динамо з такими труднощами посідало друге місце", – поділився Мілевський на своєму YouTube-каналі.

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Зазначимо, Динамо обіграло Зорю (3:1) та піднялось на другу сходинку УПЛ. В заключному турі УПЛ кияни мають не програти Колосу, аби зберегти цю позицію.

Нагадаємо, Мілевський виступав за київське Динамо з 2003 по 2013 роки. Загалом, Артем провів за "біло-синіх" 228 поєдинків, відзначившись 81 голом та 54 асистами.

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