Мілевський не має шансів очолити Динамо – Суркіс бачить для Артема лише одну роль
Президент Динамо Ігор Суркіс оцінив ймовірність повернення Артема Мілевського у київський клуб. Дещиця гумору від очільника "біло-синіх".
– Чому ви так довго довіряли "динамівським серцям"?
– Вірив, що вони щось можуть зробити з командою. Як бачите, я помилявся. Більше такого не повториться.
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– Тобто нам не чекати на Мілевського на чолі Динамо?
– Головним тренером точно ні. Мілевського я розглядаю лише в статусі нового президента клубу, – цитує Ігоря Суркіса FanDay.
Нагадаємо, Артем Мілевський завершив кар'єру гравця у 2021 році. Головним клубом у кар'єрі скандального форварда було київське Динамо – 4 титули чемпіона України, 276 матчів у всіх турнірах і 87 голів. Близько року тому з'явилася інформація, що Мілевському можуть запропонувати роботу в Динамо, однак до підтвердження так і не дійшло.