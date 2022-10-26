– Чому ви так довго довіряли "динамівським серцям"?

– Вірив, що вони щось можуть зробити з командою. Як бачите, я помилявся. Більше такого не повториться.

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– Тобто нам не чекати на Мілевського на чолі Динамо?

– Головним тренером точно ні. Мілевського я розглядаю лише в статусі нового президента клубу, – цитує Ігоря Суркіса FanDay.

Нагадаємо, Артем Мілевський завершив кар'єру гравця у 2021 році. Головним клубом у кар'єрі скандального форварда було київське Динамо – 4 титули чемпіона України, 276 матчів у всіх турнірах і 87 голів. Близько року тому з'явилася інформація, що Мілевському можуть запропонувати роботу в Динамо, однак до підтвердження так і не дійшло.

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