"Збірна України сьогодні мені подобається набагато більше, ніж Динамо зараз.

Мілевський: Дуже цікаво, у кого з'явилась ідея запросити Луческу в Динамо

А хто б міг очолити "синьо-жовтих" після Шевченка? Ребров", – сказав Мілевський у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, нещодавно досвідчений форвард став вільним агентом після завершення контракту з Динамо Брест. Останній матч за збірну Артем провів у 2012 році.

Наші за кордоном: тріумф і біль Зінченка, яскраве прощання Мілевського, результативні подвиги Яремчука