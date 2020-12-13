Мілевський назвав свого фаворита на посаду головного тренера збірної України після відходу з неї Шевченка
15:17 - Читать на русском
Колишній форвард "синьо-жовтих" Артем Мілевський поділився думками про національну команду.
"Збірна України сьогодні мені подобається набагато більше, ніж Динамо зараз.
Мілевський: Дуже цікаво, у кого з'явилась ідея запросити Луческу в Динамо
А хто б міг очолити "синьо-жовтих" після Шевченка? Ребров", – сказав Мілевський у програмі "Футбольний формат".
Нагадаємо, нещодавно досвідчений форвард став вільним агентом після завершення контракту з Динамо Брест. Останній матч за збірну Артем провів у 2012 році.
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