Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський розповів, кого вважає найкращими в чемпіонаті України на цей момент.

"Топ-3 гравці УПЛ на цей момент? Прямо зараз Судаков, Буяльський та ще мені подобається Зубков.

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Це без урахування Ярмоленка? Звісно, Ярмоленко теж буде у списку. Але прямо зараз, як просили – Судаков, Буяльський та Зубков. Це перше, що спадає на думку, люди виділяються", – сказав Мілевський під час свого стріму на Twitch.

Додамо, що Ярмоленко зазнав серйозної травми ще на початку жовтня, але встиг провести за Динамо 9 матчів та відзначитись 4 голами та 1 асистом. Буяльський є лідером "біло-синіх" (18 матчів, 6 голів та 9 асистів), а Судаков та Зубков виступають за Шахтар (18 поєдинків, 3 голи та результативна передача; 23 матчі, 5 голів та 6 асистів відповідно).

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