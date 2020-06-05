Мілевський назвав перевагу Динамо над Шахтарем

Англія — 06:00 984
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"Вернеру подарували контейнер з грошима": стало відомо, чому Ліверпуль не зміг підписати зірку Бундесліги
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Динамо забило 5 голів, але програло – матч "першокласної команди", який досі залишається рекордним в історіїУкраїна — 4 черв 5435
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Ліверпуль втратив шанс купити Вернера – зірка Бундесліги вже домовився з іншим грандом АПЛАнглія — 4 черв 4437
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Суркіс прокоментував можливе повернення Сьоміна в ДинамоУкраїна — 4 черв 12312
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Барселона потребує грошей – визначені основні кандидати "на вихід", або Неймар як жертва кризи та ультиматуму ПСЖІспанія — 4 черв 2141