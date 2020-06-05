Мілевський назвав перевагу Динамо над Шахтарем

Екс-форвард збірної України Артем Мілевський не приховує, що дивився центральний матч 24-го туру УПЛ Шахтар – Динамо (3:1).

"Динамо фізично було добре підготовлене. Помітно, що після паузи вони тест Купера побігали, шість по 200 метрів, 10 по 800 метрів.

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Вони готові, супер, але є індивідуальна майстерність. Віддав, вбіг, пробив, виймай – з цим нічого не зробиш", – сказав Мілевський в ефірі свого Youtube-каналу.

Нагадаємо, після Класичного донецький клуб збільшив відрив від киян на 16 очок. Динамо розташувалось на 4-й сходинці.

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