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Мілевський назвав перевагу Динамо над Шахтарем

08:58 497 Читать на русском
Мілевський назвав перевагу Динамо над Шахтарем
Артем Мілевський / Фото ФК Динамо

Екс-форвард збірної України Артем Мілевський не приховує, що дивився центральний матч 24-го туру УПЛ Шахтар – Динамо (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Динамо фізично було добре підготовлене. Помітно, що після паузи вони тест Купера побігали, шість по 200 метрів, 10 по 800 метрів.

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Вони готові, супер, але є індивідуальна майстерність. Віддав, вбіг, пробив, виймай – з цим нічого не зробиш", – сказав Мілевський в ефірі свого Youtube-каналу.

Нагадаємо, після Класичного донецький клуб збільшив відрив від киян на 16 очок. Динамо розташувалось на 4-й сходинці.

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Динамо Динамо Шахтар - Динамо Артем Мілевський Артем Мілевський Шахтар Шахтар
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