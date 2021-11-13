"Ярмоленко. Ярмоленко – це дуже серйозний характер. Йому до рекорду Шевченка 4 голи залишилося.

Мілевський склав єдину збірну України, Росії та Білорусі: "Там будуть лише українці. Ну і білоруси ще"

Побити рекорд Шевченка, уявляєте собі таке? Це на тлі того, що у Вест Хемі не дуже виходить, важко, начебто мають ставити. За збірну приїхав, відіграв 90 хвилин, зробив усе для команди, але у Вест Хемі його знову не ставлять", – сказав Мілевський у програмі Коммент.Шоу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ярмоленко провів у складі "молотів" 12 матчів у всіх турнірах (однак в АПЛ зіграв лише 33 хвилини). Натомість у складі збірної Андрій – беззаперечний лідер.

"Розвернути фарт дупою": збірній України після аномалії в Одесі радять крайній метод – Лобановському це допомогло