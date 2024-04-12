Мілевський назвав найкращого плеймейкера, з яким грав – серед конкурентів лише легендарний Тотті
20:35 - Читать на русском
Екс-форвард Динамо Артем Мілевський обрав найсильнішого партнера, з яким пощастило виступати.
"Для мене найкращим плеймекером завжди був Валентин Белькевич. Він умів дуже багато таких речей, які ніхто не вміє. Але, на жаль, царство небесне йому.
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З європейців, напевно, Франческо Тотті. Ось так от", – сказав Мілевський в ефірі свого Telegram-каналу.
Нагадаємо, Белькевич помер 1 серпня 2014 року внаслідок обриву тромбу. Йому було лише 41 рік. Франческо Тотті всю свою кар'єру провів у Ромі і повісив бутси на цвях в липні 2017 року.
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