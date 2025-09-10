– Вболівальники в коментарях вимагають відставки Реброва. Твоя думка з цього приводу?

– Ну а хто замість нього? Я не знаю, що зараз у голові у тренерського штабу. Ярмоленко їм не потрібен. Алієв мене запитує: "А чому Ярмоленка не викликали?" Кажу: "Ребров сказав, що на його місці велика конкуренція".

Ребров пояснив причини нічиєї з Азербайджаном: "Суперник зовсім інакше грав, ніж проти Ісландії"

Ну яка, в біса, конкуренція на його позиції? Це треш. Зубков може і зліва зіграти, Циганков постійно травмований. Волошин? Хлопці, серйозно – який Волошин? Ярмоленко міг спокійно вийти на 30-40 хвилин і допомогти у цій ситуації. У нього є ім’я, суперники боялися б його чіпати. Андрюха б точно щось придумав з Азербайджаном і виконав, – сказав Мілевський у коментарі Blik.

Зазначимо, що після двох турів відбіркового циклу Україна здобула лише одне очко, оскільки в першому матчі поступилася Франції 0:2.

"На ЧС-2026 із такою грою нам робити нічого". Це вже дно? Чи ще постукаємо? Хто відповість за результат?