"Взагалі-то, я чекаю гол від Міші Мудрика. Тому що давно, по-моєму, він за збірну не забивав (Мудрик забив свій єдиний гол за збірну України у жовтні минулого року у ворота Мальти – прим.) і буде символічно й дуже добре для нього, якщо він заб'є після переходу в Челсі за збірну.

Україна – Ісландія: Ребров визначився із заявкою на матч за вихід на Євро-2024 – відома доля Циганкова

Заб'є Ісландії, саме в такому матчі і покаже всім, що вартує таких грошей. Він точно молодець. Тому, я дуже хочу, щоб він забив", – поділився Мілевський під час трансляції на своєму каналі в Twitch.

Нагадаємо, вже сьогодні, 26-го березня, відбудеться вирішальний матч за вихід на Євро-2024 між Україною та Ісландією. Гра відбудеться у польському Вроцлаві, початок о 21:45.

Україна – Ісландія: анонс вирішального матчу плей-офф за вихід на Євро-2024