– Хто був найкращим картярем у Динамо під час вашої кар'єри?

– У мій час постійно вигравав Олександр Шовковський. Макс Шацьких і Олег Гусєв теж непогано грали. Але ми грали не в покер, а в джокер. Це суто футбольна гра, але, на жаль, покоління, яке грало в джокер, вимирає. Зараз буде дуже складно знайти чотирьох людей для гри в джокер. Ми після зарплати постійно грали.

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– Скільки ви програвали і вигравали найбільше?

– У Джокер за партію міг програти 500 доларів. Потім, уже після мене, хлопці почали грати на більші ставки, це Рибалка і Хачеріді. У них уже були вищі розцінки. А якщо брати інші ігри, то найбільшу суму я програвав у рулетку – це 15 тисяч доларів. Після цього Валентин Белькевич, царство йому небесне, наступного дня позичив мені дві тисячі доларів. Я відбив усі свої гроші, і наступного ранку віддав йому "двушку".

– Ігор Михайлович Суркіс – знатний любитель азартних ігор. Із ним грали?

– Ні, з ним не грав. Але знаю, що Рибалка грав із Ігорем Михайловичем в якусь гру в літаку після матчу з Челсі і виграв пристойну суму грошей. Усі хлопці тоді за Рибалку вболівали.

– Ну Рибалка пару штук підняв хоча б?

– Думаю, так. Ігор Михайлович на менші гроші не став би грати, – розповів Мілевський у коментарі Sport-Express.

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