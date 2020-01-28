Мілевський назвав головний фактор, завдяки якому Динамо обіграло його команду

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський підсумував товариський матч проти київського Динамо, у якому його команда зазнала поразки.

"Нам було важко, тільки 20 січня почали тренування. Це була більше товариська зустріч. Вітаю Динамо із заслуженою перемогою. Вони сильніші за нас на даному етапі по руху. Є помилки, які ми допускаємо, вони їх не допускають. Заслужено вони виграли, я вважаю", – сказав Мілевський в ефірі Футбол NEWS.

Динамо – Динамо Брест – 3:0 – відео голів

Нагадаємо, дублем у цьому матчі відзначився хорват Йосіп Піваріч, якого після гри Володимир Шепелєв порівняв з Неймаром. Вже сьогодні "біло-сині" проведуть свій черговий спаринг – команда Михайличенка зустрінеться з казахським Кайратом.

Динамо Київ – Динамо Брест: Мілевський і Хачеріді складають зброю, феєрія віце-чемпіона світу та інших киян