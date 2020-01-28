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Мілевський назвав головний фактор, завдяки якому Динамо обіграло його команду

08:26 1207 Читать на русском
Мілевський назвав головний фактор, завдяки якому Динамо обіграло його команду
Артем Мілевський / фото з відкритих джерел

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський підсумував товариський матч проти київського Динамо, у якому його команда зазнала поразки.

 

"Нам було важко, тільки 20 січня почали тренування. Це була більше товариська зустріч. Вітаю Динамо із заслуженою перемогою. Вони сильніші за нас на даному етапі по руху. Є помилки, які ми допускаємо, вони їх не допускають. Заслужено вони виграли, я вважаю", – сказав Мілевський в ефірі Футбол NEWS.

Динамо – Динамо Брест – 3:0 – відео голів

Нагадаємо, дублем у цьому матчі відзначився хорват Йосіп Піваріч, якого після гри Володимир Шепелєв порівняв з Неймаром. Вже сьогодні "біло-сині" проведуть свій черговий спаринг – команда Михайличенка зустрінеться з казахським Кайратом.

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Динамо Брест Динамо Брест Динамо - Динамо Брест Артем Мілевський Артем Мілевський Динамо Динамо Товариські матчі
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