Екс-форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський отримав свою вигоду від прикрого результату команди Реброва.

Учора, 23 березня, Україна зазнала прикрого розгрому від Бельгії у плей-офф Ліги націй за право виступати в Дивізіоні A. Підопічні Реброва виграли перший поєдинок (3:1) та отримали комфортну перевагу, але навіть це не допомогло їм вистояти в двоматчевому протистоянні – "синьо-жовті" поступилися зі загальним рахунком 3:4.

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Артем Мілевський у своєму телеграм-каналі поділився цікавим зображенням. Екс-гравець Динамо в прямому сенсі заробив на поразці збірної України. Також експрес Мілевського включав прохід Португалії в дуелі з Данією та непрограш Ірландії проти Болгарії. Артем зумів виграти понад 3200 гривень, поставивши всього 300.

Нагадаємо, що наступний сезон Ліги націй "синьо-жовті" знову проведуть у Дивізіоні B, а Бельгія святкує не лише перемогу, а й збереження місця в еліті турніру.

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