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Мілевський набагато кращий за нинішніх форвардів Динамо, – Циганик

20:01 787 Читать на русском
Мілевський набагато кращий за нинішніх форвардів Динамо, – Циганик
Артем Мілевський / фото: ФК Динамо Брест

Відомий журналіст Ігор Циганик порівняв форварда брестського Динамо Артема Мілевського та атакуючу ланку київського Динамо.

"Чи допоміг би Мілевський київському Динамо зараз? Саме зараз, думаю, так. Він набрав дуже хорошу форму, є лідером брестського Динамо і футболістом дуже хорошого рівня.

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Зараз в атаці киян є Соль, Родрігес і Бєсєдін. Єдиний, до кого у мене немає претензій – Бесєдін. Хотілося б, щоб він більше забивав, але якщо йому довіряти, то свої 15 голів за чемпіонат він заб'є.

Соль і Родрігес – це для мене поки незрозумілі персонажі. Якщо Родрігесу довіряти і ставити на лівий фланг, то, можливо, він там себе реалізує. А Мілевський зіграв би не гірше Бєсєдіна і набагато краще Соля і Родрігеса на позиції центрфорварда", – поділився Циганик в ефірі Циганик LIVE.

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Теги
Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Артем Мілевський Артем Мілевський Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо Ігор Циганик Фран Соль Фран Соль
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