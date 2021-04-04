Олександр Панков, агент нападника Миная Артема Мілевського, розповів про можливий боксерський поєдинок між його клієнтом та голкіпером Динамо Денисом Бойко.

"У мене була крута ідея, влаштувати поєдинок Мілевського з Бойком за правилами боксу. Без шоломів. Зібрати людей, запросити глядачів. Зробити це в мальовничому місці, в якомусь парку. Вони без майок, дуель поглядів, зважування. А потім пішли – три раунди по три хвилини.

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Повернення Бойко в Динамо – мій перший трансфер. Це зима 2009/10. Ми не "срались" з ним. Просто Денис перестав платити гроші, які він обіцяв, і пішов до іншого агенту. І прикрився ним. Але натягнуті відносини Артема з ним ніяк з цієї ситуації не пов'язані", – зазначив Панков у інтерв'ю Sportarena TV.

Нагадаємо, Мілевський та Бойко виступали разом у складі київського Динамо лише у сезоні 2012/13.

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