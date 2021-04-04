Мілевський може зійтись із Бойком на боксерському рингу – агент озвучив умови поєдинку
Олександр Панков, агент нападника Миная Артема Мілевського, розповів про можливий боксерський поєдинок між його клієнтом та голкіпером Динамо Денисом Бойко.
"У мене була крута ідея, влаштувати поєдинок Мілевського з Бойком за правилами боксу. Без шоломів. Зібрати людей, запросити глядачів. Зробити це в мальовничому місці, в якомусь парку. Вони без майок, дуель поглядів, зважування. А потім пішли – три раунди по три хвилини.
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Повернення Бойко в Динамо – мій перший трансфер. Це зима 2009/10. Ми не "срались" з ним. Просто Денис перестав платити гроші, які він обіцяв, і пішов до іншого агенту. І прикрився ним. Але натягнуті відносини Артема з ним ніяк з цієї ситуації не пов'язані", – зазначив Панков у інтерв'ю Sportarena TV.
Нагадаємо, Мілевський та Бойко виступали разом у складі київського Динамо лише у сезоні 2012/13.
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