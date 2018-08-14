Мілевський може повернутись у Динамо Брест

Український нападник Артем Мілевський може повернутись у брестське Динамо.

Про можливе повернення Мілевського у брестське Динамо повідомив його екс-партнер по київському Динамо Олександр Алієв.

"З Мілевським часто спілкуємося. Я, до речі, не знав, що прибрали тренера. Я два дні тому Артему дзвонив. Запитав, як справи, що відбувається. Він сказав: "Поки нічого говорити не буду, але, може, повернуся назад". Дай Бог, щоб він повернувся, тому що в Бресті він показував хороший футбол, був лідером команди. Зараз Мілевського там не вистачає.

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Марадона його обійняв під час представлення. Такі люди просто так не обіймають. Те, що там сталося в клубі, я вважаю, справедливість восторжествувала", – цитує Алієва Sport.ua.