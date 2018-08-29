Мілевський може перейти у Кішварду

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський може продовжити кар'єру в чемпіонаті Угорщини.

Екс-футболіст київського Динамо Артем Мілевський близький до трансферу в угорську Кішварду, повідомляє видання Tribuna.

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Зазначається, що наразі сторони ведуть перемовини.

До слова, зараз Кішварда посідає останню сходинку у місцевому чемпіонаті, маючи у своєму активі 2 пункти після 6 матчів.

Відзначимо, у складі Кішварди виступають українці Антон Шиндер, Павло Лук'янчук, Темур Парцванія та Роман Красюк.

Нагадаємо, 33-річний Артем Мілевський був одним з лідерів Динамо Брест (3 голи + 7 асистів в 11 матчах Вищої ліги Білорусі), але клуб вирішив розірвати контракт з ним і капітаном команди Олексієм Гавриловичем.

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