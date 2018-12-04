Мілевський може опинитись у чемпіонаті Індонезії, – Панков

Агент Артема Мілевського Олександр Панков розповів про те, куди може перейти екс-динамівець.

"Обираємо варіанти. У нього контракт з Кішвардою, хто буде готовий заплатити за нього гроші – без питань. Будь-які варіанти та пропозиції розглянемо.

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Є напрацювання щодо Індонезії дуже цікаві. Подивимося, може, щось вийде", – цитує Панкова Tribuna.com посилаючись на Instagram агента.

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Нагадаємо, Мілевський підписав контракт з угорською Кішвардою у серпні поточного року. Цього сезону нападник зіграв у 7 матчах та віддав 1 результативну передачу.