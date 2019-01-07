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Мілевський міг перейти у Локомотив

10:53 816 Читать на русском
Мілевський міг перейти у Локомотив
Мілевський і Алієв / фото з соцмереж

Екс-президент Локомотива Микола Наумов розповів, що екс-форвард Динамо Артем Мілевський міг опинитися у Росії.

"Коли ми вели переговори з київським Динамо щодо Алієва, йшлося й про перехід Артема Мілевського. Палич ( Юрій Сьомін – прим. "Футбол 24") сумнівався.

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Ми прийшли до висновку, що разом цих хлопців не варто везти в Москву. Вийшла б зв'язка Кокорін – Мамаєв. Натомість Сашко Алієв відмінний сезон у нас провів. І в родині у нього все було прекрасно.

Саня взагалі працьовитий хлопець, дуже любить футбол. Але! Усі ці якості він демонстрував тільки в командах у Сьоміна", – цитує Наумова Sport-weekend.

Мілевський натякає на серйозні стосунки, "збірники" з дружинами, Роналду в ОАЕ – як футбольні зірки зустріли 2019 рік

Теги
Динамо Динамо Юрій Сьомін Юрій Сьомін Артем Мілевський Артем Мілевський Олександр Алієв Олександр Алієв Локомотив Москва Локомотив Москва Росія
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