Мілевський міг перейти у Локомотив

Екс-президент Локомотива Микола Наумов розповів, що екс-форвард Динамо Артем Мілевський міг опинитися у Росії.

"Коли ми вели переговори з київським Динамо щодо Алієва, йшлося й про перехід Артема Мілевського. Палич ( Юрій Сьомін – прим. "Футбол 24") сумнівався.

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Ми прийшли до висновку, що разом цих хлопців не варто везти в Москву. Вийшла б зв'язка Кокорін – Мамаєв. Натомість Сашко Алієв відмінний сезон у нас провів. І в родині у нього все було прекрасно.

Саня взагалі працьовитий хлопець, дуже любить футбол. Але! Усі ці якості він демонстрував тільки в командах у Сьоміна", – цитує Наумова Sport-weekend.

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