Мілевський має занадто великий вплив на гру брестського Динамо – тренеру це не подобається

Головний тренер Динамо Брест Сергій Ковальчук прагне, щоб гра команди не зав'язувалась на одному виконавцю.

"Ні, ну певна річ, що наша гра залежить від нього. Артем – провідний гравець, але в ідеалі не хотілося б залежати від одного гравця.

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Хотілося б щось десь змінити, підлаштувати, але зараз не можемо. Тому, як Артем зіграв проти мінського Динамо – спасибі йому. Досить якісно і агресивно біля воріт суперника", – цитує Ковальчука Tribuna.by.

Додамо, що Мілевський відзначився двома голами у поточному сезоні і ділить лідерство у списку бомбардирів Динамо Б – стільки ж забили Кікі та Лаптєв.

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