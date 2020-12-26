Артем Мілевський мав узгоджений контракт з Рухом, але трансфер зірвався в останній момент, стверджує телеграм-канал Бий-Біжи.

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За інформацією джерела, Артемові не вдалось домовитись з Рухом про майбутню посаду у структурі "жовто-чорних". Також вже під час перемовин з львів'янами форвард мав варіант з Минаєм – закарпатці нібито контактували з ним ще у вересні.

У підсумку Мілевський обрав команду Кобіна для відновлення кар'єри в Україні. Перший зимовий новачок Миная зароблятиме близько 100 тисяч гривень на місяць, а його контракт розрахований на 1,5 роки.

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