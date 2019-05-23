Мілевський мав пропозиції з Італії та Німеччини, – Панков

Агент Олександр Панков заявив, що його ексцентричний клієнт, форвард брестського Динамо Артем Мілевський міг опинитися у чемпіонатах Італії та Німеччини.

Про те, де міг пограти його підопічний, посередник розповів YouTube-каналу Бомбардир.

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Так, у 2014 році Мілевським активно цікавилися італійський і німецький клуби. Щоправда, обидва колективи тоді виступали в другому за силою дивізіоні. Йдеться про італійську Спецію і німецький Дуйсбург. У чемпіонат Італії Мілевський не потрапив через вимоги до іноземців у Серії B. Натомість "зебри" цікавились Мілею у період виступів за Хайдук.

Нагадаємо, що в сезоні-2019 Артем Мілевський виступає за білоруське Динамо-Брест. У його активі 9 матчів у всіх турнірах.

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