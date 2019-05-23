toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Мілевський мав пропозиції з Італії та Німеччини, – Панков

23 травня 20:23 661 Читать на русском
Мілевський мав пропозиції з Італії та Німеччини, – Панков
Артем Мілевський / ФК Динамо-Брест

Агент Олександр Панков заявив, що його ексцентричний клієнт, форвард брестського Динамо Артем Мілевський міг опинитися у чемпіонатах Італії та Німеччини.

Про те, де міг пограти його підопічний, посередник розповів YouTube-каналу Бомбардир.

"Прийшов п'яний", – Блохін розповів про витівки Мілевського в Динамо та епізод з халатом

Так, у 2014 році Мілевським активно цікавилися італійський і німецький клуби. Щоправда, обидва колективи тоді виступали в другому за силою дивізіоні. Йдеться про італійську Спецію і німецький Дуйсбург. У чемпіонат Італії Мілевський не потрапив через вимоги до іноземців у Серії B. Натомість "зебри" цікавились Мілею у період виступів за Хайдук.

Нагадаємо, що в сезоні-2019 Артем Мілевський виступає за білоруське Динамо-Брест. У його активі 9 матчів у всіх турнірах.

"Найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві". Артем Мілевський у словах Блохіна, Реброва, Суркіса і Ко

blog_ava
Бабич іронічно прокоментував вихід Маріуполя у єврокубки
06:30
703
Теги
Українці за кордоном Італія Німеччина Динамо Брест Динамо Брест Спеція Спеція Дуйсбург Дуйсбург Артем Мілевський Артем Мілевський Олександр Панков
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
28
хв
Ніцца
22:05
Монако
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук