Мілевський матиме право обирати гравців у збірну України з міні-футболу, – ЗМІ
Новачок збірної України з міні-футболу Артем Мілевський отримає специфічні дозволи після зміни спеціалізації.
Мілевський оцінюватиме претендентів при наборі до збірної України з міні-футболу, повідомляє ТаТоТаке.
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Також Артем матиме право голосу під час вибору гравців. Додамо, що Мілевський дебютує у збірній України з міні-футболу влітку на чемпіонаті Європи, а восени може зіграти на чемпіонаті світу.
Нагадаємо, Артем завершив ігрову кар'єру в 36 років. Скандальний форвард перебував у структурі Динамо у 2002-2013 роках, останнім клубом Мілевського був Минай.
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