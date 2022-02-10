Новачок збірної України з міні-футболу Артем Мілевський отримає специфічні дозволи після зміни спеціалізації.

Мілевський оцінюватиме претендентів при наборі до збірної України з міні-футболу, повідомляє ТаТоТаке.

Мілевський зіграє за збірну України з міні-футболу – дебют відбудеться на чемпіонаті Європи

Також Артем матиме право голосу під час вибору гравців. Додамо, що Мілевський дебютує у збірній України з міні-футболу влітку на чемпіонаті Європи, а восени може зіграти на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Артем завершив ігрову кар'єру в 36 років. Скандальний форвард перебував у структурі Динамо у 2002-2013 роках, останнім клубом Мілевського був Минай.

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