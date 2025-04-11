Колишній нападник Динамо Артем Мілевський не залишив без уваги нещодавню історію з Андрієм Ярмоленком і юним фанатом, на яку дотепом встиг відповісти Андрій Пятов.

Нещодавно Андрій Ярмоленко під час матчу Динамо повчав юного вболівальника правилам поведінки, зокрема, як варто звертатись до старших. Шахтар же зробив пародію цього міні-конфлікту за участі Андрія Пятова та соліста гурту "Курган і Агрегат" Аміла Насірова. У ролику екс-воротар Шахтаря просить називати його не по батькові, а кликати "кучерявий".

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"Щодо тролінгу Андрія Пятова, то я взагалі не хочу це коментувати. Не цікаво все це обговорювати. Пятов – нормальний хлопець. Не розумію, навіщо вони захотіли зробити цей пранк. Це їхня справа", – поділився Мілевський на стрімі в TikTok.

До слова, Шахтар навіть запустив у продаж спеціальні футболки з фото Андрія Пятова та надписом "ЯКУЧЕРЯВИЙ". Так клуб вирішив монетизувати ролик із легендарним екс-голкіпером.

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