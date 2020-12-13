"Повернення в Динамо? Треба бути реалістами. Можна говорити, що це мрія або не мрія. Всі розуміють, що я туди не перейду, бо треба жити реаліями. Зараз зовсім інші люди грають в Динамо, зовсім інші речі. Маємо, що маємо.

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Звичайно, я б хотів. З великим задоволенням. І в збірну хотів би повернутися, і в Динамо. Хто б не хотів перейти в такий клуб. Пішки б прийшов", – розповів Мілевський у інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Артем протягом 2003-2013 років виступав за "біло-синіх", де провів 228 матчів. За збірну України форвард зіграв 50 поєдинків.

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