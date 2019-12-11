toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - АТАЛАНТА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР U-19 - АТАЛАНТА U-19

Мілевський: Хотів би повернутись в Динамо у статусі тренера

14:38 1204 Читать на русском
Мілевський: Хотів би повернутись в Динамо у статусі тренера
Артем Мілевський / фото: ФК Динамо Брест

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський розповів про можливе повернення до київського Динамо вже в іншому амплуа.

"У мене поки не було думок щодо тренерської діяльності, але хотілося б колись повернутися в Динамо у статусі тренера.

"Що ви на**й граєте тут?" – Мілевський розкритикував гравців Динамо після поразки від Зорі

Можливо повернусь в Динамо не тільки як тренер, але і обійму якусь іншу посаду в клубі", – зазначив Мілевський в інтерв'ю Sportarena.

Додамо, що Артем у складі Динамо Брест став чемпіоном Білорусі, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ. Нагадаємо, Мілевський виступав протягом 10 років у складі київського Динамо, чотири рази ставши чемпіоном України і по 3 рази здобувши Кубок та Суперкубок України.

"Побачивши брата, я заплакала": інтерв’ю із рідною сестрою Артема Мілевського

blog_ava
Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
Теги
Динамо Динамо Відеоновини Артем Мілевський Артем Мілевський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
46
хв
Шахтар
19:55
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук