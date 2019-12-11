Мілевський: Хотів би повернутись в Динамо у статусі тренера

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський розповів про можливе повернення до київського Динамо вже в іншому амплуа.

"У мене поки не було думок щодо тренерської діяльності, але хотілося б колись повернутися в Динамо у статусі тренера.

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Можливо повернусь в Динамо не тільки як тренер, але і обійму якусь іншу посаду в клубі", – зазначив Мілевський в інтерв'ю Sportarena.

Додамо, що Артем у складі Динамо Брест став чемпіоном Білорусі, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ. Нагадаємо, Мілевський виступав протягом 10 років у складі київського Динамо, чотири рази ставши чемпіоном України і по 3 рази здобувши Кубок та Суперкубок України.

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