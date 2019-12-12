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Мілевський: Хочу, щоб гравці Динамо виходили на поле з емоціями, щоб "вбивали"

19:55 245 Читать на русском
Мілевський: Хочу, щоб гравці Динамо виходили на поле з емоціями, щоб "вбивали"
Артем Мілевський / Фото з відкритих джерел

Нападник Артем Мілевський вирішив підтримати київське Динамо у матчі Ліги Європи проти Лугано.

 
Марко Араторе 45’
45’ Марко Араторе

"Приємно перебувати на Олімпійському. Я був нещодавно тут на матчі киян із Зорею, шкода, що тоді "біло-сині" програли (1:2 – прим.).

Динамо – Лугано: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Гравцям Динамо бракує зараз емоцій, їм потрібно виходити на поле і "вбивати". Сподіваюсь, команда візьме три очки у матчі з Лугано і пройде далі. Вболівальники підтримають "біло-синіх", футболісти повинні бути з хорошим настроєм, відкинути усі думки і зіграти, щоб не було соромно", – сказав Мілевський в ефірі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, Динамо потрібно перемагати Лугано з різницею у два м'ячі, щоб не оглядатися на результат паралельного поєдинку Копенгаген – Мальме та гарантувати собі єврокубкову весну.

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blog_ava
Динамо – Лугано: анонс матчу Ліги Європи
08:00
22283
Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Лугано Артем Мілевський Артем Мілевський
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