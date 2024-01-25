Довбик може стати найкращим гравцем місяця в Іспанії у другому місяці поспіль – українець опинився серед претендентів на нагороду.

Довбик може забрати другу поспіль нагороду найкращому гравцю місяця у Ла Лізі – зірки Барселони та Реала в конкурентах

Мілевський у своєму Telegram-каналі виступив із підтримкою форварда Жирони та збірної України. Екс-форвард Динамо поділився посиланням на голосування, а нижче написав: "Проголосуйте за нашого козака Артема Довбика. Якщо є друзі, знайомі, які теж можуть проголосувати, то кидайте і їм. Що більше голосів, то більший шанс, що наш співвітчизник буде гравцем місяця в Ла Лізі".

До слова, Довбик у січні провів 3 матчі у Ла Лізі, в яких встиг відзначитись 3 голами (хет-трик у ворота Севільї) та асистом в грі проти Атлетіко. Загалом, Артем у 24 матчах за Жирону відзначився 15 голами та 6 асистами в усіх змаганнях.

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