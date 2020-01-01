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Мілевський, Хачеріді та Нойок офіційно отримали нового тренера

13:03 1152 Читать на русском
Мілевський, Хачеріді та Нойок офіційно отримали нового тренера
Сергій Ковальчук / ФК Динамо Брест

Брестське Динамо оголосило про призначення нового наставника команди.

Новим головним тренером брестського Динамо став Сергій Ковальчук, повідомляє офіційний сайт білоруського клубу. Контракт з 46-річним фахівцем розрахований на три роки.

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Уродженець Бреста Сергій Ковальчук – старожил команди. Зокрема, з 1996 по 2004 роки він захищав кольори команди у статусі гравця Динамо. У 2003 році провів три матчі за збірну Білорусі.

Після завершення кар’єри футболіста працював у структурі клубу: з 2008 по 2009 рік був асистентом головного тренера, а з 2011 по 2012 рр., з 2013 по 2016 рр. та частково у 2018 році очолював команду. Останні три сезони Ковальчук обіймав посаду спортивного директора клубу.

Нагадаємо, на початку грудня брестську команду покинув головний тренер Марцел Лічка – керівництво клубу вирішило не продовжувати контракт з чеським фахівцем, незважаючи на здобуте чемпіонство. Додамо, що за Динамо виступає три українці – Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді. Ще один наш співвітчизник – Олексій Хобленко – покинув білоруський клуб і перейшов в СК Дніпро-1.

Сльози Мілевського, божевільна радість Нойка та Хобленка, або Як українці створили історію в Білорусі: чемпіонські кадри

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Теги
Світ Динамо Брест Динамо Брест Сергій Ковальчук Сергій Ковальчук Артем Мілевський Артем Мілевський Євген Хачеріді Євген Хачеріді Олександр Нойок Олександр Нойок
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