Мілевський: Хачеріді набридло сидіти і отримувати гроші в ПАОКу

Йому, напевно, набридло вже сидіти і тільки гроші отримувати в тому ж ПАОКу, хотілося грати у футбол. Динамо Брест – гарне місце, хлопці всі його прийняли і нормально ставляться. І сам він старається, працює. Все у нього буде добре", – сказав Мілевський в ефірі програми Футбольний формат.
Нагадаємо, Хачеріді підписав контракт із Динамо Брест ще у жовтні, але угода набула чинності лише 1 січня. Український захисник востаннє виходив на поле в офіційному матчі у грудні 2018 року, коли виступав за грецький ПАОК.