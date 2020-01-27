Мілевський: Хачеріді набридло сидіти і отримувати гроші в ПАОКу

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський оцінив кондиції новачка команди Євгена Хачеріді, який давно не виходив на поле в офіційних матчах.

"Йому ще потрібно працювати. Та й він сам каже, що поки важко. Але нічого страшного – час до початку сезону ще є. У нас в команді всі говорять російською, так що йому буде легко.

Динамо – Динамо Брест – 3:0 – відео голів

Йому, напевно, набридло вже сидіти і тільки гроші отримувати в тому ж ПАОКу, хотілося грати у футбол. Динамо Брест – гарне місце, хлопці всі його прийняли і нормально ставляться. І сам він старається, працює. Все у нього буде добре", – сказав Мілевський в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, Хачеріді підписав контракт із Динамо Брест ще у жовтні, але угода набула чинності лише 1 січня. Український захисник востаннє виходив на поле в офіційному матчі у грудні 2018 року, коли виступав за грецький ПАОК.

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