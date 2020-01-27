toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
КОБІ БРАЯНТ ДИНАМО - ДИНАМО БРЕСТ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мілевський: Хачеріді набридло сидіти і отримувати гроші в ПАОКу

23:03 165 Читать на русском
Мілевський: Хачеріді набридло сидіти і отримувати гроші в ПАОКу
Євген Хачеріді / фото з відкритих джерел

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський оцінив кондиції новачка команди Євгена Хачеріді, який давно не виходив на поле в офіційних матчах.

"Йому ще потрібно працювати. Та й він сам каже, що поки важко. Але нічого страшного – час до початку сезону ще є. У нас в команді всі говорять російською, так що йому буде легко.

Динамо – Динамо Брест – 3:0 – відео голів

Йому, напевно, набридло вже сидіти і тільки гроші отримувати в тому ж ПАОКу, хотілося грати у футбол. Динамо Брест – гарне місце, хлопці всі його прийняли і нормально ставляться. І сам він старається, працює. Все у нього буде добре", – сказав Мілевський в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, Хачеріді підписав контракт із Динамо Брест ще у жовтні, але угода набула чинності лише 1 січня. Український захисник востаннє виходив на поле в офіційному матчі у грудні 2018 року, коли виступав за грецький ПАОК.

Динамо Київ – Динамо Брест: Мілевський і Хачеріді складають зброю, феєрія віце-чемпіона світу та інших киян

blog_ava
Жирона – Ов'єдо: надійний Лунін не раз врятував астурійців, став одним з найкращих у матчі та відсвяткував виїзну нічию
00:26
17227
Теги
Євген Хачеріді Євген Хачеріді Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном Світ Артем Мілевський Артем Мілевський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
56
хв
Астон Вілла
21:45
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук