"На пропозицію нашого клубу Мілевський відразу відповів згодою. Я був присутній при переговорному процесі, і побачив у Артема велике бажання довести свій рівень. Якщо так можна висловитись, він готовий гучно гримнути дверима перед завершенням професіональної кар’єри. Ми йому надаємо цей шанс, і сподіваємось, що Мілевський своєю грою та лідерськими якостями допоможе нашій команді.

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Яка роль буде відведена Артему в ігрових побудовах Миная? Для цього будуть зимові збори, під час яких багато працюватимемо. У нас заплановано сім або вісім контрольних матчів, в яких і визначатимемось із позицією, на якій Артем зможе принести нам якомога більшу користь. Буде він виконувати роль відтягнутого форварда чи чистого форварда – побачимо. Все залежатиме від того, яку форму він набере.

А щодо жартів про доцільність запрошення його давнього товариша та одноклубника Олександра Алієва... Тут потрібно дивитись правді у вічі. Алієв вже остаточно закінчив з футболом, чого не скажеш про Мілевського. Артем був у хорошій ігровій формі, завоювавши чемпіонство, Кубок та Суперкубок Білорусі з брестським Динамо. Він був справжнім лідером цієї команди і приємно, що й дотепер залишається у великому футболі. Враховуючи вік нашого новачка, ми розуміємо, що йому залишилось грати не надто довго. Втім, із розмови з ним я зрозумів, що він досить мотивований і тому жодних сумнівів у його налаштованості у мене немає.

А що стосується Саші Алієва, то про нього дійсно будуть ходити жарти, адже вони з Мілевським два одіозних гравці нашого чемпіонату. Обидва залишили великий слід своїм навколофутбольним життям, однак мене не цікавить, що було п’ять чи десять років тому. Мене цікавить сьогоднішнє ставлення Артема до своїх обов’язків. Не думаю, що у нас з цим будуть якісь проблеми", – сказав Кобін у коментарі виданню UA-Football.

Нагадаємо, Мілевський підписав контракт з Минаєм минулого тижня. Перший зимовий новачок закарпатців зароблятиме орієнтовно 100 тисяч гривень на місяць.

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