"Чи хотів би я пограти під керівництвом Луческу? Та куди вже грати? У них там пацани бігають по 20-25 років.

Мілевський: Мені хочеться завершити кар'єру в Україні, але за копійки грати я не буду

А щодо критики про його призначення в Динамо... Я ж не його критикував. Скільки можна вже про це говорити? Я не те що критикував. Я дивуюся навіть йому. Як можна після 13 років в Шахтарі, кидання шапки, після всього цього прийти в Динамо.

Я ж не кажу про нього нічого поганого. Я говорю про рішення функціонерів Динамо. Раніше ж Динамо і Шахтар йшли очко в очко до останнього туру, і тут Луческу – тренер Динамо. Мені дуже цікаво, у кого з'явилася ця ідея", – сказав Мілевський у коментарі YouTube-каналу "SportArenaTV".

Нагадаємо, нещодавно досвідчений форвард став вільним агентом після завершення контракту з Динамо Брест.

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