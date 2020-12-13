Мілевський: Дуже цікаво, у кого з'явилась ідея запросити Луческу в Динамо
Екс-форвард "біло-синіх" Артем Мілевський поділився думками щодо призначення Мірчі Луческу у київський клуб.
"Чи хотів би я пограти під керівництвом Луческу? Та куди вже грати? У них там пацани бігають по 20-25 років.
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А щодо критики про його призначення в Динамо... Я ж не його критикував. Скільки можна вже про це говорити? Я не те що критикував. Я дивуюся навіть йому. Як можна після 13 років в Шахтарі, кидання шапки, після всього цього прийти в Динамо.
Я ж не кажу про нього нічого поганого. Я говорю про рішення функціонерів Динамо. Раніше ж Динамо і Шахтар йшли очко в очко до останнього туру, і тут Луческу – тренер Динамо. Мені дуже цікаво, у кого з'явилася ця ідея", – сказав Мілевський у коментарі YouTube-каналу "SportArenaTV".
Нагадаємо, нещодавно досвідчений форвард став вільним агентом після завершення контракту з Динамо Брест.
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