toggle menu
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЛІГА ЄВРОПИ

Мілевський: Динамо бракує класних легіонерів, а сильна сторона – хороший тренер

11:51 620 Читать на русском
Мілевський: Динамо бракує класних легіонерів, а сильна сторона – хороший тренер
Артем Мілевський часів Динамо / фото із соцмереж

Екс-форвард Динамо Артем Мілевський поділився думкою про ситуацію в команді Хацкевича напередодні протистояння з Шахтарем.

"Я б сказав коротко, що Динамо зараз бракує особистостей – таких, які були раніше. Бракує класних легіонерів, як в мій час – Юссуф, Єрьоменко, Нінковіч, Ель-Каддурі, Даніло, Бетао. Це були відмінні легіонери, які допомагали нам робити результат.

Мілевський: На ігри з Шахтарем були підвищені преміальні, у цих матчах був бій

Сильна сторона Динамо – хороший тренер. Удачі Олександру Миколайовичу Хацкевичу в грі з Шахтарем і в майбутньому. Зараз у нього молодий колектив, який в майбутньому повинен бути бойовим і досягати нових перемог. Але поки зарано.

Матчів Шахтаря я бачив більше, тому що вони грали в Лізі чемпіонів. Все, що у них було, те і залишилося. У захисті пристойно грають українські хлопці, дуже хороший воротар Пятов. А попереду бразильці, які роблять самбу, як і раніше. Здорово, що у Шахтаря зберігся цей стиль. Дуже хороший і цікавий футбол", – цитує Мілевського Terrikon з посиланням на телеканал "Футбол 1".

Україна 2017/18 27 тур

Шахтар - Динамо: Субота 14 квітня 2018

Шахтар
до матчу
1
дн
:
3
год
:
15
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Головне Артем Мілевський Артем Мілевський Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи 2017/18
    Ліга Європи — 13:102769 Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи 2017/18
2
год
:
45
хв
Миколаїв
16:30
Геліос
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук