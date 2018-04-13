Мілевський: Динамо бракує класних легіонерів, а сильна сторона – хороший тренер

Екс-форвард Динамо Артем Мілевський поділився думкою про ситуацію в команді Хацкевича напередодні протистояння з Шахтарем.

"Я б сказав коротко, що Динамо зараз бракує особистостей – таких, які були раніше. Бракує класних легіонерів, як в мій час – Юссуф, Єрьоменко, Нінковіч, Ель-Каддурі, Даніло, Бетао. Це були відмінні легіонери, які допомагали нам робити результат.

Мілевський: На ігри з Шахтарем були підвищені преміальні, у цих матчах був бій

Сильна сторона Динамо – хороший тренер. Удачі Олександру Миколайовичу Хацкевичу в грі з Шахтарем і в майбутньому. Зараз у нього молодий колектив, який в майбутньому повинен бути бойовим і досягати нових перемог. Але поки зарано.

Матчів Шахтаря я бачив більше, тому що вони грали в Лізі чемпіонів. Все, що у них було, те і залишилося. У захисті пристойно грають українські хлопці, дуже хороший воротар Пятов. А попереду бразильці, які роблять самбу, як і раніше. Здорово, що у Шахтаря зберігся цей стиль. Дуже хороший і цікавий футбол", – цитує Мілевського Terrikon з посиланням на телеканал "Футбол 1".