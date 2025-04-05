​​Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський висловив свою думку, хто зіграє у фіналі Кубка України.

"Тут все зрозуміло. Динамо – Шахтар у Житомирі. Тож тут не треба мати жодних ілюзій, мені здається", – сказав Мілевський у своєму Telegram-каналі.

Мілевський несподівано відреагував на слова Ярмоленка, який відчитав фаната: "Не провокуйте мене"

Додамо, що у півфінальних парах турніру Полісся в Житомирі прийме Шахтар, а Динамо у Львові зіграє проти першолігової Буковини. Поєдинки 1/2 фіналу Кубка України сезону 2024/25 заплановано провести 23 квітня. Фінал турніру відбудеться 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.

Нагадаємо, що у 1/4 фіналу кубка житомирський клуб у додатковий час здолав Верес (1:0), а Шахтар також у екстра-таймах оформив перемогу над Олександрією (1:0). Буковина на шляху до півфіналу вибила Вікторію (2:1) з Першої ліги, а Динамо обіграло Рух (1:0).

"Заборонив звертатися на "ви". І просив не називати Михайловичем": рекордсмен нашого футболу, який зіграв тисячу матчів