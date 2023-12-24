Вочевидь, проблеми зі здоров'ям 38-річного екс-футболіста залишилися позаду. Мілевський повернувся до нормального життя й уже готовий підкорювати нові вершини.

Мілевський у суші-барі нарвався на папараці, але не розгубився – дошкульна відповідь

Артем завів додаткову сторінку в Instagram (орієнтовану на партнерства) і активно працює з аудиторією. Зокрема, він опублікував опитування в сторік, закликаючи вгадати, яким буде його повернення до публічної діяльності. Є чотири варіанти: документальний фільм про себе, запуск каналу в Twitch, дав широке інтерв'ю чи запустив лінію одягу.

Не виключено, що правильні навіть кілька варіантів. У попередніх дописах в соцмережі Мілевський "засвітив" одяг з власними ініціалами (от вам і мерч), але водночас там присутні ігрові джойстики, а Twitch – найбільша платформа для стримінгу цього виду діяльності.