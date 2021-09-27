Колишній форвард Динамо Артем Мілевський ще як мінімум один раз вийде на футбольне поле.

"Прощальний матч? У квітні. Поки ніхто не знає. Формат? Поки можу сказати, що Алієв і Мілевський будуть брати участь. А як ми зробимо – є думки, подивимося", – сказав Мілевський для ПРОФУТБОЛ Digital.

Мілевський зізнався, чому завершив кар'єру – екc-форвард збірної України поділився планами на майбутнє

Нагадаємо, минулий сезон 36-річний гравець провів у складі Миная, але так і не зумів відзначитись голом після повернення в УПЛ. Нещодавно Артем офіційно оголосив про завершення кар'єри.

За плечима Мілевського виступи за українські Динамо, Минай і Борисфен, турецький Газіантепспор, хорватські Хайдук і Спліт, румунську Конкордію, російський Тосно, угорську Кішварду та білоруське Динамо Брест. А ще в активі Артема 50 матчів за збірну України та 8 голів.

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