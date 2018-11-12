Мілевський: Алієв у колонії грав у футбол, це зробило мій настрій на увесь день

Форвард Кішварди Артем Мілевський розповів, як відреагував на те, що Олександр Алієв зіграв у футбол у в'язниці.

"Зайшов вранці в інтернет, дивлюся, вони у тюрьмі у футбол грали. Це зробило настрій на увесь день. Ніяк не зателефоную Алієву, але ми часто зідзвонюємося. Мене це дуже тішить. Саня, привіт", – передає слова Мілевського FootballHub.

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Нагадаємо, Олександр Алієв завітав до Бориспільської виправної колонії №119, де зіграв у футбол з місцевими в'язнями.

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