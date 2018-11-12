Мілевський: Алієв у колонії грав у футбол, це зробило мій настрій на увесь день

Україна — 12:05 2138
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Шахтар та Динамо – поза конкуренцією, черговий шедевр Шведа привів його у збірну України – підсумки 15 туру УПЛ
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Шапаренко став найкращим гравцем 15-го туру УПЛУкраїна — 11:55 228
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Борячук отримав дебютний виклик у збірну УкраїниЗбірна України — 10:39 2560
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"Людям потрібна тільки сенсація, начебто прийде чарівник, і все зміниться", – Суркіс публічно підтримав ХацкевичаУкраїна — 10:15 1540
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Команди Олімпіка U-21 та U-19 будуть дискваліфіковані з чемпіонату України на 2 сезони, – ПрофутболУкраїна — 10:03 583
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