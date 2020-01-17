toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Мілевський – це Златан Східної Європи, – агент екс-форварда Динамо виділив спільну рису клієнта і зіркового шведа

10:12 481 Читать на русском
Мілевський – це Златан Східної Європи, – агент екс-форварда Динамо виділив спільну рису клієнта і зіркового шведа
Мілевський і Панков / Фото з відкритих джерел

Відомий український агент Олександр Панков порівняв свого підопічного Артема Мілевського з легендарним Златаном Ібрагімовічем.

"Артем безкоштовно вже сім команд змінив. Артем – це Златан Східної Європи.

"Ютуб скоро вибухне": Мілевський, Алієв та Ірина Морозюк взяли участь у спільному проекті

У нас з ним індивідуальна домовленість, ми працюємо без відсотка із зарплатні. Ми давно не маємо контракту, роки чотири працюємо на дружніх стосунках. Він мені не платить, є інші футболісти, які мені платять, з кожним свої домовленості", – розповів Панков YouTube-каналу Любители.

Нагадаємо, Златан Ібрагімовіч також славиться своєю "непосидючістю", змінивши за кар'єру 9 клубів.

"Побачивши брата, я заплакала": інтерв’ю із рідною сестрою Артема Мілевського

blog_ava
Колос представив 5 новачків, серед яких два екс-гравці Динамо
08:52
3635
Теги
Світ Українці за кордоном Артем Мілевський Артем Мілевський Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Олександр Панков
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
40
хв
Шальке
21:30
Борусія Менхенгладбах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук