Мілевський – це Златан Східної Європи, – агент екс-форварда Динамо виділив спільну рису клієнта і зіркового шведа

Відомий український агент Олександр Панков порівняв свого підопічного Артема Мілевського з легендарним Златаном Ібрагімовічем.

"Артем безкоштовно вже сім команд змінив. Артем – це Златан Східної Європи.

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У нас з ним індивідуальна домовленість, ми працюємо без відсотка із зарплатні. Ми давно не маємо контракту, роки чотири працюємо на дружніх стосунках. Він мені не платить, є інші футболісти, які мені платять, з кожним свої домовленості", – розповів Панков YouTube-каналу Любители.

Нагадаємо, Златан Ібрагімовіч також славиться своєю "непосидючістю", змінивши за кар'єру 9 клубів.

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