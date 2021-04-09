"Артем – публічна людина і, наскільки я розумію, після футболу він вже буде займатися приблизно такою діяльністю, зараз просто себе готує до цього. Звичайно, хочеться, щоб він допоміг нашій команді, щоб забив. І він сам цього дуже хоче, старається, тренується.

Кополовець: Керівництво Миная чекає від Мілевського більшого

Це легенда, з нереально крутим досвідом, біографією. Але треба розуміти, скільки вже йому років. Є певні реалії, він вже не може літати, як колись. Подивимося, як буде далі. В будь-якому випадку, я дуже радий, що познайомився з такою людиною, що він є в нашій команді", – зазначив Кополовець у інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Мілевський приєднався до Миная в зимове ттрансферне вікно, провів 5 матчів за нову команду, але не відзначився результативними діями.

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