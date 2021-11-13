"Я радий за Шевченка. Миколайович багато разів мені і підказував, і допомагав. Коли він повернувся в Динамо із Челсі, тренером був Газзаєв. Шевченко вийшов у другому таймі і каже мені: "Малий, мені треба сьогодні забити". Кажу: "Добре, все зробимо, заб'єш".

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Потім був пенальті, говорю: "Забивай". Дуже добре можу говорити про Шевченка. Його прихід у Дженоа став для мене невеликим сюрпризом. Враховуючи його амбіції, думаю, що він хотів би більшого. Челсі, Мілан", – сказав Мілевський у програмі Коммент.Шоу.

Нагадаємо, Андрій Шевченко кілька днів тому став головним тренером італійської Дженоа. Колишній наставник збірної України буде рятувати генуезців від вильоту в Серію Б.

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