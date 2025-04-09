"Тотті їде в рашку розвивати футбол? Чесно, я не хочу взагалі до кінця вірити в це. Мені від цієї інформації не дуже добре.

"Без проблем поїхав би до Києва з тією ж метою": Тотті вперше назвав причину, через яку міг би відмовитися їхати в Росію

Я взагалі не розумію, навіщо він їде до Росії, коли вся Італія, вся Європа підтримує Україну, підтримує нас. Йому 100% заплатили, але що, він мало заробив за свою кар’єру?" – поділився Мілевський у TikTok KONTAGD.

Нагадаємо, попри скандал, який розгорнувся навколо цієї ситуації, Тотті все ж прилетів до Москви та встиг сфотографуватися з футболкою однієї з букмекерських контор, яка й організувала приїзд екс-капітана Роми.

Тотті лише прикривався словами про служіння спорту – він поїхав до Росії не безкоштовно