"Можливо, матч Миная знову перенесуть. Взагалі, незрозуміло нічого з цими перенесеннями – червона зона, помаранчева...

Мілевський припустив, що матч проти Динамо може стати для нього останнім на НСК Олімпійський

Це просто якийсь цирк. У такому випадку можна всім заїхати в Київ і грати тут всі матчі, як, наприклад, в Німеччині догравали Лігу Європи", – заявив Артем Мілевський в коментарі Профутбол Digital.

Зазначимо, зустріч киян із закарпатцями мала відбутись в Ужгороді, де було розпродано близько 5 тисяч квитків. В останній момент матч перенесли на НСК Олімпійський через погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні.

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