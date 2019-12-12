Мілевський – найкращий гравець місяця у складі Динамо Брест

Ліга чемпіонів — 13:57 956
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Степаненко жорстко розкритикував одноклубників з Шахтаря: Дехто отримує жовту картку і не їде на важливу гру
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Хацкевич близький до працевлаштування в Росії, – ЗМІРосія — 12:45 2321
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Динамо U-19 дізналося потенційних суперників у плей-офф Юнацької ліги УЄФАЛіга чемпіонів — 11:53 1012
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Шахтар буде несіяним при жеребкуванні 1/16 фіналу Ліги Європи – визначились перші потенційні суперники українцівЛіга Європи — 10:39 6534
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Шанси Динамо на плей-офф Ліги Європи 2019/20 більші, ніж можна було уявити – всі розклади на 6-й турЛіга Європи — 10:16 34006