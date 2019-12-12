Мілевський – найкращий гравець місяця у складі Динамо Брест

Вболівальники брестського Динамо назвали Артема Мілевського найкращим гравцем команди у листопаді-грудні.

34-річний Артем Мілевський став найкращим футболістом місяця у складі Динамо Брест, яке завоювало чемпіонство Білорусі. За екс-форварда збірної України проголосували більше 30% респондентів, інформує офіційний сайт брестського клубу.

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У трьох матчах протягом листопада-грудня Мілевський забив 1 гол та віддав 1 асист. Всього ж у сезоні-2019 форвард відзначився 4-ма м'ячами і оформив 8 гольових передач. Його контракт з клубом чинний ще рік – до кінця 2020-го.

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