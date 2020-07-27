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Міленковіч може опинитися в Мілані

17:31 - Читать на русском
Міленковіч може опинитися в Мілані
Нікола Міленковіч / NurPhoto

Оборонець італійської Фіорентини Нікола Міленковіч у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку. На нього націлився Мілан.

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Міленковіч може піти на підвищення після трьох сезонів у складі "фіалок". У найближче трансферне вікно тренерський штаб Мілана збирається підсилити лінію оборони та готовий підписати 22-річного серба. На заваді переходу можуть стати апетити босів Фіорентини – флорентійці прагнуть отримати за свого оборонця 55 млн євро.

У нинішньому сезоні Нікола Міленковіч провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі.

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Теги
Трансфери Італія Трансфери Чемпіонату Італії Нікола Нікола Міленковіч Фіорентина Фіорентина Мілан Мілан Трансфери Мілана
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