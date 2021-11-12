Директор інвестиційного фонду PCP Capital Partners Аманда Стейвлі зізналась, що принц-спадкоємець Саудівської Аравії Мухамед ібн Салман міг звернути увагу на інші клуби.

"У мене багато друзів у інших клубах. І ще я дуже поважаю Прем'єр-лігу. Я вважаю, що у нас найкращий чемпіонат у світі. Я вірю у колективну силу АПЛ.

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Ми також вели переговори з Інтером і Міланом, але проблема була в тому, що структура чемпіонату Італії просто катастрофічна. Коротко звертали увагу і на французький Бордо. Втім, зараз вже на Інтер не дивимось", – заявила Стейвлі в коментарі Calcio e Finanza.

Нагадаємо, у жовтні цього року ібн Салман через фонд PCP Capital Partners придбав Ньюкасл за 350 млн євро.

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