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Мілан зробив заяву щодо виключення "россонері" з єврокубків

18:49 316 Читать на русском
Мілан зробив заяву щодо виключення "россонері" з єврокубків
Мілан / Фото SempreMilan

Мілан не знайшов аргументів щоб оскаржити рішення спортивного арбітражного суду в Лозанні про виключення команди з єврокубків на наступний сезон.

"Хоча ми засмучені, що вболівальники не зможуть побачити команду в європейському турнірі в наступному сезоні, клуб визнає і поважає правила фінансового фейр-плей.

Мілан не гратиме в єврокубках у сезоні 2019/20 – рішення CAS

Клуб підтверджує, що у нього немає іншого вибору окрім того, як погодитись на санкції, оскільки він прагне повністю дотримуватися правил", – вказано в заяві на офіційному сайті клубу.

Місце "червоно-чорних" на груповому етапі Ліги Європи тепер займе Рома. Натомість у кваліфікації турніру зіграє Торіно.

Послідовник Саррі та Гвардіоли, якого "кинув" Ювентус, або Як Марко Джампаоло буде повертати Мілан на вершину

blog_ava
Мілан не гратиме в єврокубках у сезоні 2019/20 – рішення CAS
13:54
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Теги
Мілан Мілан Ліга Європи Італія Спортивний арбітражний суд в Лозанні
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